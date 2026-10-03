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Росіяни втретє вдарили поруч із міськрадою Дніпра, у середмісті горів бізнес-центр

00:11 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: уламки на парковці міської ради Дніпра (t.me/borys_filatovv)

Росія повторно атакувала Дніпро 2 жовтня, у місті виникла пожежа. Уламки впали на парковці міської ради, дані про постраждалих з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Уламки впали на парковці Дніпровської міської ради. За словами мера, це не перший удар поблизу будівлі.

"І знову приліт біля ДМР. Вже третій", - написав Філатов у Telegram.

Название Наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Інформацію про поранених уточнюють. Масштаби руйнувань наразі невідомі.

Оновлено 3:50

Дніпропетровська ОВА показала фото наслідків повторної атаки на бізнес-центр у Дніпрі

Росіяни вдарили по будівлі в середмісті, яку вже атакували на початку тижня.

Цього ж вечора Дніпро зазнав іншої атаки: після обстрілу спалахнула багатоповерхівка, з якої рятувальники евакуйовували мешканців.

Центр міста росіяни атакували і 28 вересня. Тоді вранці в Дніпрі пролунали вибухи: реактивний дрон влучив у центр, пошкодивши офісну будівлю.

До цього, 11 вересня, місто опинилося під масованою денною атакою. Поранення тоді дістали 11 людей.

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ДніпроБорис ФілатовВійна в Україні