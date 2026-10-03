Росіяни втретє вдарили поруч із міськрадою Дніпра, у середмісті горів бізнес-центр

Уламки впали на парковці Дніпровської міської ради. За словами мера, це не перший удар поблизу будівлі.

"І знову приліт біля ДМР. Вже третій", - написав Філатов у Telegram.

Название Наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Інформацію про поранених уточнюють. Масштаби руйнувань наразі невідомі.

Оновлено 3:50

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