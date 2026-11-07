Росіяни втретє за ніч атакували Київ балістикою

У ніч на 7 листопада Росія втретє атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці знову пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.
Близько 03:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, і невдовзі в Києві пролунали вибухи.
Це вже третя балістична атака на столицю за ніч. Уперше ворог вдарив по місту близько 23:00, вдруге - близько 01:00.
Під час другої атаки вибухи лунали в передмісті Києва, а за словами Віталія Кличка, окупанти били по об'єктах інфраструктури. Тоді постраждали двоє людей.
Оновлено 3:30
Близько 03:30 у Києві знову пролунали вибухи. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Нічна серія ударів почалася ще ввечері 6 листопада, коли Росія атакувала Київ балістикою вперше. Крім того, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у селі Богданівка на Київщині, з-під завалів рятувальники дістали чоловіка.
Про загрозу такої атаки попереджав Зеленський. За його словами, Росія готує удар по мостах та енергетиці України. За оцінкою ГУР, на жовтень 2026 року РФ мала до 700 балістичних ракет і продовжує нарощувати їхнє виробництво.