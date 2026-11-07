Росіяни втретє за ніч атакували Київ балістикою

Близько 03:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, і невдовзі в Києві пролунали вибухи.

Це вже третя балістична атака на столицю за ніч. Уперше ворог вдарив по місту близько 23:00, вдруге - близько 01:00.

Під час другої атаки вибухи лунали в передмісті Києва, а за словами Віталія Кличка, окупанти били по об'єктах інфраструктури. Тоді постраждали двоє людей.

Оновлено 3:30

Близько 03:30 у Києві знову пролунали вибухи. Мешканців закликають залишатися в укриттях.