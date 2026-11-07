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Россияне третий раз за ночь атаковали Киев баллистикой

03:12 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевляне скрываются от атак в метро (Getty Images)

В ночь на 7 ноября Россия третий раз атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице снова раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Около 03:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и вскоре в Киеве раздались взрывы.

Это уже третья баллистическая атака на столицу за ночь. Впервые враг ударил по городу около 23:00, второй раз - около 01:00.

Во время второй атаки взрывы раздавались в пригороде Киева, а по словам Виталия Кличко, оккупанты били по объектам инфраструктуры. Тогда пострадали два человека.

Ночная серия ударов началась еще вечером 6 ноября, когда Россия атаковала Киев баллистикой впервые. Кроме того, вражеский дрон разрушил частный дом в селе Богдановка Киевской области, из-под завалов спасатели достали мужчину.

Об угрозе такой атаки предупреждал Зеленский. По его словам, Россия готовит удар по мостам и энергетике Украины. По оценке ГУР, на октябрь 2026 г. РФ имела до 700 баллистических ракет и продолжает наращивать их производство.

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