Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи

Увечері 6 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, у столиці та низці областей діє повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА .

Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих поки немає.

Про загрозу нового масованого удару Зеленський попереджав увечері 6 листопада. За його словами, Росія готує атаку на мости та енергетику України. Ще 2 листопада президент повідомляв, що Москва планує масований обстріл, спрямований передусім проти енергетики та логістики.

Запасів для таких ударів у Росії вистачає. За даними ГУР, станом на жовтень 2026 року країна-агресорка має на озброєнні до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих. Попри санкції, РФ нарощує виробництво далекобійних ракет.