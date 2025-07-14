Россияне в третий раз атаковали дроном Сумы, попали по медицинскому учреждению

Российские террористы в третий раз за день атакуют Сумы. На этот раз ударили беспилотником по медицинскому учреждению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

Стоит отдельно добавить, что это уже третья атака врага на город за сегодняшний день. Утром террористы ударили беспилотником по учебному заведению , в результате чего шесть человек получили ранения. Чуть позже в городе снова прогремел взрыв.

"Предварительно, один человек ранен. Повреждено здание. Последствия атаки выясняются", - пишет горсовет.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по медицинскому учреждению Сумской общины осуществился пожар.

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские войска систематически обстреливают украинскую территорию, используя широкий арсенал вооружения: ракеты различных классов, дроны-камикадзе, авиабомбы с наведением и артиллерию. Особую интенсивность приобрели ночные атаки беспилотниками, которые стали постоянной угрозой.

Так, в ночь на 14 июля оккупанты применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400 и 136 ударных дронов. В ответ силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 беспилотник, еще 47 были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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