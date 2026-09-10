Росіяни втретє за 2 дні вдарили по ТРЦ у Сумах, на місці виникла масштабна пожежа

Що відомо про попередні атаки

Нагадаємо, що це вже не перша атака російських військ на цей торговельний центр у Сумах.

Зокрема, увечері 9 вересня Росія вдарила по ТРЦ у Сумах, внаслідок чого на місці події спалахнула пожежа, а також повідомлялося про загиблих та поранених.

Вже наступного ранку стало відомо, що ТРЦ "Мануфактура" в Сумах визначився, чи працюватиме після російського удару.

Тимчасово комплекс призупинив свою роботу через значні пошкодження будівлі та проведення відновлювальних робіт.