Россияне третий раз за 2 дня ударили по ТРЦ в Сумах, там масштабный пожар

Российские войска снова нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Сумах, на месте попадания возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Сумы".
В результате нового попадания окупантов по зданию ТРЦ вспыхнул пожар.
На месте происшествия уже работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и укрощают огонь.
Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Накануне вечером 9 сентября российские войска повторно атаковали ТРЦ "Мануфактура" в Сумах с помощью беспилотника.
В результате прошлого удара здание получило значительные повреждения, погибли два человека, а еще 20 получили ранения разной степени тяжести.
Поэтому торговый центр сегодня приостановил свою работу для проведения восстановительных работ.
Напомним, что это уже не первая атака русских войск на этот торговый центр в Сумах.
В частности, вечером 9 сентября Россия ударила по ТРЦ в Сумах, в результате чего на месте происшествия вспыхнул пожар, а также сообщалось о погибших и раненых.
Уже на следующее утро стало известно, что ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара.
Временно комплекс приостановил свою работу из-за значительных повреждений здания и проведения восстановительных работ.