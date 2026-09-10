Россияне третий раз за 2 дня ударили по ТРЦ в Сумах, там масштабный пожар

Что известно о предыдущих атаках

Напомним, что это уже не первая атака русских войск на этот торговый центр в Сумах.

В частности, вечером 9 сентября Россия ударила по ТРЦ в Сумах, в результате чего на месте происшествия вспыхнул пожар, а также сообщалось о погибших и раненых.

Уже на следующее утро стало известно, что ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара.

Временно комплекс приостановил свою работу из-за значительных повреждений здания и проведения восстановительных работ.