Ворог вдруге вдарив по ТРЦ "Мануфактура" у центрі Сум
У центрі Сум ворог повторно вдарив по торговому центру, який щойно зачинили на ремонт після вчорашнього обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.
Що відомо про повторний удар
Окупанти атакували реактивним безпілотником будівлю торговельного центру в центрі Сум.
Заклад тільки напередодні зачинили для відновлювальних робіт після першого обстрілу.
Унаслідок нового удару в будівлі спалахнула пожежа. Її локалізують з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю.
Попередньо інформація про постраждалих не надходила. Наслідки пошкоджень будівлі ще уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 9 вересня росіяни вперше атакували цей торговельний центр безпілотником.
Тоді загинули троє людей, а серед 14 постраждалих виявилося троє дітей, зокрема 16-річний підліток.
Тим часом, адміністрація ТРЦ "Мануфактура" вранці 10 вересня повідомила про тимчасове припинення роботи закладу через значні пошкодження.
Дату відновлення роботи в компанії поки не назвали.