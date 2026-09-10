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Росіяни втретє за 2 дні вдарили по ТРЦ у Сумах, на місці виникла масштабна пожежа

21:31 10.09.2026 Чт
2 хв
Торговий центр тільки зачинився на ремонт після нічної атаки
aimg Сергій Козачук
Росіяни втретє за 2 дні вдарили по ТРЦ у Сумах, на місці виникла масштабна пожежа Фото: як виглядає ТРЦ "Мануфактура" після атаки 9 вересня (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Російські війська знову завдали удару по торгівельно-розважальному центру в Сумах, на місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Деталі атаки

Унаслідок нового влучання окупантів по будівлі ТРЦ спалахнула пожежа.

На місці події вже працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та приборкують вогонь.

Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Повторний удар по ТРЦ

Напередодні ввечері, 9 вересня, російські війська повторно атакували ТРЦ "Мануфактура" в Сумах за допомогою безпілотника.

Унаслідок минулого удару будівля зазнала значних ушкоджень, загинули двоє людей, а ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через це торговельний центр сьогодні призупинив свою роботу для проведення відновлювальних робіт.

Що відомо про попередні атаки

Нагадаємо, що це вже не перша атака російських військ на цей торговельний центр у Сумах.

Зокрема, увечері 9 вересня Росія вдарила по ТРЦ у Сумах, внаслідок чого на місці події спалахнула пожежа, а також повідомлялося про загиблих та поранених.

Вже наступного ранку стало відомо, що ТРЦ "Мануфактура" в Сумах визначився, чи працюватиме після російського удару.

Тимчасово комплекс призупинив свою роботу через значні пошкодження будівлі та проведення відновлювальних робіт.

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