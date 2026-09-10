Росіяни втретє за 2 дні вдарили по ТРЦ у Сумах, на місці виникла масштабна пожежа

Російські війська знову завдали удару по торгівельно-розважальному центру в Сумах, на місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Суми ".

Через це торговельний центр сьогодні призупинив свою роботу для проведення відновлювальних робіт.

Напередодні ввечері, 9 вересня, російські війська повторно атакували ТРЦ "Мануфактура" в Сумах за допомогою безпілотника.

Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місці події вже працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та приборкують вогонь.

Що відомо про попередні атаки

Нагадаємо, що це вже не перша атака російських військ на цей торговельний центр у Сумах.

Зокрема, увечері 9 вересня Росія вдарила по ТРЦ у Сумах, внаслідок чого на місці події спалахнула пожежа, а також повідомлялося про загиблих та поранених.

Вже наступного ранку стало відомо, що ТРЦ "Мануфактура" в Сумах визначився, чи працюватиме після російського удару.

Тимчасово комплекс призупинив свою роботу через значні пошкодження будівлі та проведення відновлювальних робіт.