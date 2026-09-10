Россияне третий раз за 2 дня ударили по ТРЦ в Сумах, там масштабный пожар
Российские войска снова нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Сумах, на месте попадания возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Сумы".
Детали атаки
В результате нового попадания окупантов по зданию ТРЦ вспыхнул пожар.
На месте происшествия уже работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и укрощают огонь.
Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Повторный удар по ТРЦ
Накануне вечером 9 сентября российские войска повторно атаковали ТРЦ "Мануфактура" в Сумах с помощью беспилотника.
В результате прошлого удара здание получило значительные повреждения, погибли два человека, а еще 20 получили ранения разной степени тяжести.
Поэтому торговый центр сегодня приостановил свою работу для проведения восстановительных работ.
Что известно о предыдущих атаках
Напомним, что это уже не первая атака русских войск на этот торговый центр в Сумах.
В частности, вечером 9 сентября Россия ударила по ТРЦ в Сумах, в результате чего на месте происшествия вспыхнул пожар, а также сообщалось о погибших и раненых.
Уже на следующее утро стало известно, что ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара.
Временно комплекс приостановил свою работу из-за значительных повреждений здания и проведения восстановительных работ.