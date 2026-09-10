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Россияне третий раз за 2 дня ударили по ТРЦ в Сумах, там масштабный пожар

21:31 10.09.2026 Чт
2 мин
Торговый центр только закрылся на ремонт после ночной атаки
aimg Сергей Козачук
Россияне третий раз за 2 дня ударили по ТРЦ в Сумах, там масштабный пожар Фото: как выглядит ТРЦ "Мануфактура" после атаки 9 сентября (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Российские войска снова нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Сумах, на месте попадания возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Сумы".

Детали атаки

В результате нового попадания окупантов по зданию ТРЦ вспыхнул пожар.

На месте происшествия уже работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и укрощают огонь.

Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Повторный удар по ТРЦ

Накануне вечером 9 сентября российские войска повторно атаковали ТРЦ "Мануфактура" в Сумах с помощью беспилотника.

В результате прошлого удара здание получило значительные повреждения, погибли два человека, а еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Поэтому торговый центр сегодня приостановил свою работу для проведения восстановительных работ.

Что известно о предыдущих атаках

Напомним, что это уже не первая атака русских войск на этот торговый центр в Сумах.

В частности, вечером 9 сентября Россия ударила по ТРЦ в Сумах, в результате чего на месте происшествия вспыхнул пожар, а также сообщалось о погибших и раненых.

Уже на следующее утро стало известно, что ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара.

Временно комплекс приостановил свою работу из-за значительных повреждений здания и проведения восстановительных работ.

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