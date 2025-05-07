Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ

За останню добу з 6 на 7 травня, армія РФ втратила на війні з Україною 1270 солдатів і 14 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:
Вночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.
На Київ цієї ночі агресор вчинив комбіновану атаку.
Спочатку столицю обстріляли балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів виникла пожежа.
Згодом у Києві пролунали вибухи через атаку "Шахедів".
Через влучання дронів та падіння уламків по житловій забудівлі, у місті загинули двоє людей, постраждали восьмеро.
Після 06:00 у столиці повторно пролунали вибухи через нову атаку дронів-камікадзе.
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