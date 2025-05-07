Россияне потеряли на войне с Украиной более 960 тысяч солдат, - ВСУ

За последние сутки с 6 на 7 мая, армия РФ потеряла на фронте войны с Украиной 1270 солдат и 14 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:
Ночью российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу.
На Киев этой ночью агрессор совершил комбинированную атаку.
Сначала столицу обстреляли баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов возник пожар.
Впоследствии в Киеве прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов".
Из-за попадания дронов и падения обломков по жилой застройке, в городе погибли два человека, пострадали восемь.
После 06:00 в столице повторно прозвучали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе.
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