Россияне потеряли на войне с Украиной более 960 тысяч солдат, - ВСУ

Атаки с воздуха РФ

Ночью российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу.

На Киев этой ночью агрессор совершил комбинированную атаку.

Сначала столицу обстреляли баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов возник пожар.

Впоследствии в Киеве прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов".

Из-за попадания дронов и падения обломков по жилой застройке, в городе погибли два человека, пострадали восемь.

После 06:00 в столице повторно прозвучали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе.

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