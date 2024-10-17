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Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб

Четвер 17 жовтня 2024 07:54
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Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб Фото: з початку повномасштабної війни, росіяни втратили на фронті рекордну кількість танків і ББМ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів та 17 танків. А втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабної війни перевищили 18 тисяч одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 674 270 (+1420) осіб ліквідовано;
  • танків - 9014 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 002 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 19 510 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1232 (+1) од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 104 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 2620 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 815 (+83) од.;
  • спеціальної техніки - 3446 (+5) од.

Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними ISW, в Курській області протистояння між РФ та ЗСУ погіршилося через погоду. Водночас, росіяни просуваються у Донецькій області та в районі Кремінної в Луганській області.

Цієї ночі агресор вкотре атакував Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

Днями нові далекобійні українські безпілотники уразили склад з іранськими ракетами на теренах Росії.

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