Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб

За останню добу з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів та 17 танків. А втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабної війни перевищили 18 тисяч одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними ISW, в Курській області протистояння між РФ та ЗСУ погіршилося через погоду. Водночас, росіяни просуваються у Донецькій області та в районі Кремінної в Луганській області.

Цієї ночі агресор вкотре атакував Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

Днями нові далекобійні українські безпілотники уразили склад з іранськими ракетами на теренах Росії.

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