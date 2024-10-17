Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб
За останню добу з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів та 17 танків. А втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабної війни перевищили 18 тисяч одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 674 270 (+1420) осіб ліквідовано;
- танків - 9014 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 18 002 (+33) од.;
- артилерійських систем - 19 510 (+51) од.;
- РСЗВ - 1232 (+1) од.;
- засоби ППО - 978 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 104 (+54) од.;
- крилатих ракет - 2620 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 815 (+83) од.;
- спеціальної техніки - 3446 (+5) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки
За даними ISW, в Курській області протистояння між РФ та ЗСУ погіршилося через погоду. Водночас, росіяни просуваються у Донецькій області та в районі Кремінної в Луганській області.
Цієї ночі агресор вкотре атакував Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.
Днями нові далекобійні українські безпілотники уразили склад з іранськими ракетами на теренах Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.