Россияне потеряли в войне с Украиной более 9 тысяч танков, - Генштаб

За последние сутки с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков. А потери боевых бронированных машин с начала полномасштабной войны превысили 18 тысяч единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным ISW, в Курской области противостояние между РФ и ВСУ ухудшилось из-за погоды. В то же время, россияне продвигаются в Донецкой области и в районе Кременной в Луганской области.

Этой ночью агрессор в очередной раз атаковал Украину беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях страны объявляли тревогу и работали силы ПВО.

На днях новые дальнобойные украинские беспилотники поразили склад с иранскими ракетами на территории России.

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