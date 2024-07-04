Росія втратила в Україні понад 547 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 3 на 4 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 547 470 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 65 артилерійських систем і 26 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на фронті Сили оборони мали успіх біля Вовчанська та під Кремінною, а ворог тисне під Торецьком.
За даними ISW, Збройні сили України формують десять штурмових бригад. Захід має якомога швидше надати достатню кількість озброєнь, щоб нові з'єднання могли проводити контрнаступальні операції.
Минулої ночі росіяни атакували нашу країну ударними дронами типу "Шахед". Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.
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