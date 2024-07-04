Россия потеряла в Украине более 547 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Напомним, на фронте Силы обороны имели успех у Волчанска и под Кременной, а враг давит под Торецком.

По данным ISW, Вооруженные силы Украины формируют десять штурмовых бригад. Запад должен как можно скорее предоставить достаточное количество вооружений, чтобы новые соединения могли проводить контрнаступательные операции.

Минувшей ночью россияне атаковали нашу страну ударными дронами типа "Шахед". Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.