Прямували на Київ хвилями: у КМВА розповіли про відбиття атаки дронів

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ударні безпілотники противника, які намагалися атакувати Київ цієї ночі, були знищені на підступах до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попка.

Зазначається, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

"В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена", - йдеться в повідомленні.

Представник адміністрації поінформував, що противник запустив дрони з території російської Курської області, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

"Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці", - розповів чиновник.

Він додав, що точний тип ворожих повітряних цілей буде названий пізніше - у звіті командування Повітряних сил ЗСУ.

Що передувало

Нагадаємо, 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників, які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13. Після цього в місті було чути вибухи. А в КМВА повідомили, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.