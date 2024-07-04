ЗСУ мали успіх у Вовчанську і під Кремінною, ворог тисне на Торецькому напрямку: карти ISW

Сили оборони України просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Між тим тривають рейди російських окупантів в районі Сумської області, фіксується просування ворога поблизу Авдіївки, в східній частині Часового Яру, та є тактичний успіх на Торецькому напрямку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Сумською областю, ймовірно, у рамках зусиль закріпити та відтягнути ЗСУ на більш широкий фронт на північному сході України, розповіли експерти.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 3 липня заявив, що російські ДРГ регулярно намагаються перетнути кордон і проникнути на територію регіону.

Також він зазначив, що українські артилерійські підрозділи нещодавно завдали ударів по зосередженню дрібних російських підрозділів поблизу Журавки (на північний схід від міста Суми та за 2 км від кордону з російської Курської області).

Опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як ЗСУ обстрілюють російські позиції на північ від н.п. Журавки.

В ISW вказали на те, що ще не виявили жодних доказів того, що війська РФ зайняли стійкі позиції поблизу Журавки в Сумській області.

Як додав Артюх, російські загарбники не мають достатньо сил у цьому районі для широкомасштабних наступальних операцій і, ймовірно, натомість продовжать диверсійно-розвідувальну діяльність через кордон.

Сили оборони України нещодавно досягли незначних успіхів у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що ЗСУ просунулися по вулиці Соборній у центрі міста.

Бої тривали поблизу та в межах Вовчанська, поблизу Глибокого та Липців 2 і 3 липня.

Операція №2 - Луганська область

ЗСУ нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, показують, що українські захисники просунулися на південний схід від Новоєгорівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ незначно просунулися до Макіївки, і що ЗСУ провели дві нібито невдалі контратаки в цьому районі. Однак в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Інший блогер розповідав що путінські війська просунулися на 1,6 км в глибину на схід від Стельмахівки.

Російські окупанти також продовжували атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Невського та Греківки, біля Тернів і Торського, а також у районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

3 липня російські загарбники продовжили наступ на Сіверському напрямку, але без підтверженого просування.

Відомий пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нібито проривають українську оборону та захоплюють позиції в смугах біля Спірного.

3 липня російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Білогорівки та біля Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах найсхіднішої частини Часового Яру.

Командир українського батальйону, який діє в мікрорайоні Канал, повідомив у Telegram, що станом на 2 липня російські окупанти повністю захопили мікрорайон Канал, і попередив про подальше просування до Часового Яру.

Українські військові спостерігачі Костянтин Машовець також повідомив 2 липня, що ЗСУ "повністю втратили" мікрорайон Канал.

3 липня російське Міноборони заявило, що війська РФ повністю захопили Новий мікрорайон (східна частина міста Часів Яр), а інші російські блогери стверджували, що підрозділи 98-ї дивізії ВДВ додатково захопили мікрорайон Канал.

В ISW зазначили, що ще не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють у Новому мікрорайоні, але вважають, що ЗСУ, ймовірно, відступили, як повідомлялося.

Війська РФ, ймовірно, незабаром розпочнуть атаку через Сіверсько-Донецький канал Донбасу в центр Часового Яру зі своїх позицій у мікрорайоні Каналу, якщо вони цього ще не зробили, йдеться у звіті аналітиків.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти також атакували поблизу Калинівки, біля Іванівського та біля Кліщіївки.

Нещодавно Сили оборони відновили втрачені позиції на південний схід від Часового Яру.

Опубліковані 3 липня кадри з геолокацією показують, як ЗСУ атакують російські позиції вздовж смуги на південь від Кліщіївки.

Війська РФ нещодавно досягли значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку та продовжили наступальні дії 3 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, підтверджують, що окупанти просунулися на понад 1 км від раніше підтверджених позицій до східної околиці Дружби, та влаштували нові позиції вздовж вулиці Садової.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 та 3 липня, показують, що війська РФ просунулися приблизно на 1,8 км на захід уздовж вулиці Калинової до східної околиці району Північне-Дружба, та до південно-східного Північного.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до південної частини Нью-Йорка та нібито захопили частини Юрівки (обидва на південь від Торецька), а Машовець заявив, що ЗСУ, ймовірно, втратили частини південного Нью-Йорка.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти атакували поблизу Нью-Йорка, Залізного, Південного та Північного, а також на північний захід від Торецька поблизу Диліївки та Білої Гори.

Повідомляється, що 3 липня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просувалися на захід вздовж траси Т-0511 (Очеретине - Мирноград) на північний схід від Прогресу (на північний захід від Авдіївки) та в полях біля Карлівського водосховища на південний захід від Яснобродівки (на захід від Авдіївки).

Проте в ISW не спостерігали візуального підтвердження прогресу РФ у жодному із цих районів, йдеться в матеріалі.

Російські блогери також стверджували, що путінські війська атакують обидва береги Карлівського водосховища, включаючи південний берег біля Карлівки та північний берег біля Яснобродівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники завдавали ударів у районі Калинового та Пантелеймонівки, біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Євгенівки, Новоселівки Першої, біля Уманського та Яснобродівки.

Російські окупанти продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька 3 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід вздовж вулиці Академіка Корольова в центрі Красногорівки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ також просувалися в центрі Красногорівки вулицями Мічуріна, Відродження, Гагаріна, Калинів, Суворова, Чкалова, Чехова та Матросова.

Один блогер також розповідав, що війська РФ нібито просунулися до 2 км у районі Вугледара (на південний захід від міста Донецьк), але в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 3 липня російські загарбники атакували в районах Красногорівки та Георгіївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Війська РФ продовжили атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 3 липня, але без просування.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в полях на північ і захід від Старомайорського, а інший блогер розповідав, що вони просунулися до 700 метрів у напрямку Макарівки, хоча в ISW не спостерігали підтвердження.

У Генштабі ЗСУ поінформували про російські атаки поблизу Урожайного.

"Південна вісь"

3 липня на заході Запорізької області тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ атакували поблизу Роботиного, біля Новоданилівки, Новопокровки, поблизу Щербаків і Новоандріївки.

3 липня тривали бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок і на островах дельти річки Дніпро.

3 липня російський "воєнкор" заявив, що 30 червня український HIMARS завдав удару по командному пункту російського угруповання військ "Дніпро" поблизу окупованого Генічеська Херсонської області.

За його словами, можливо, було поранено командувача угруповання військ "Дніпро" та ВДВ (ВДВ) генерал-полковника Михайла. Теплінського.

В ISW зазначили, що не знайшли доказів на підтримку цього твердження та не можуть це підтвердити.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні щодо оперативної ситуації 3 червня повідомили, що на фронті упродовж доби фіксувалося 135 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти продовжували спроби просунутися в Донецькій області, однак Сили оборони ламають ворожі плани.