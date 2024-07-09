Росіяни втратили на війні ще понад 1200 загарбників: оновлені дані Генштабу

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції в місті Часів Яр у Донецькій області.

У Генштабі повідомили, що росіяни намагаються використовувати для штурмів підтримку з повітря і перевагу в живій силі.

Минулої ночі агресор обстріляв Дніпро. У місті було чути вибухи.

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