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Росіяни втратили на війні ще понад 1200 загарбників: оновлені дані Генштабу

Фото: Росія втратила на війні в Україні понад 553 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 8 на 9 липня, становили 1220 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 553 410 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 19 бойових броньованих машин і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 553 410 (+1220) осіб ліквідовано;   
  • танків - 8178 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 704 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 15 015 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 880 од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 922 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2389 (+36) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 212 (+62) од.;
  • спеціальної техніки - 2516 (+13) од.

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції в місті Часів Яр у Донецькій області.

У Генштабі повідомили, що росіяни намагаються використовувати для штурмів підтримку з повітря і перевагу в живій силі.

Минулої ночі агресор обстріляв Дніпро. У місті було чути вибухи.

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Війна Росії проти України