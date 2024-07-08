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У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки

Дніпро, Понеділок 08 липня 2024 23:53
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У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі сьогодні пізно ввечері було чути вибухи. В цей час в області була оголошена повітряна тривога, і фіксувався рух ворожої ракети у бік обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибухи в районі міста пролунали близько 23:44.

Варто зауважити, що перед цим о 23:30 в командуванні Повітряних сил ЗСУ зробили оголошення про російську ракету, яка прямувала у бік Дніпра.

"Ракета з півдня в напрямку Дніпра!" - розповіли військові.

Трохи раніше в низці областей, в тому числі в Дніпропетровській, була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, й попереджали про загрозу авіаударів з боку російських загарбників.

Обстріл Дніпра 8 липня

Раніше повідомлялося, що у понеділок, після нічної повітряної атаки, російські окупанти вже вранці завдали масованого ракетного удару по містах України. Загалом тоді ворог запустив 38 ракет, силами ППО вдалося збити 30 повітряних цілей. Під удари потрапили Киї, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ, а також Дніпро.

Так, у Дніпру біло декілька прильотів. Зокрема там пошкоджено девёятиповерхівку. Було зруйновано дах і технічний поверх, пошкоджено автомобілі, часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля СТО та пошкоджено підприємство.

У місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 12 постраждалих.

Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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