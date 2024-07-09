Українські воїни відновили позиції у Часовому Яру: карти ISW

Українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції у Часовому Яру. Також на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу окупованого Донецька та на заході Запорізької області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 8 липня, але без жодного підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ проводять постійні контратаки поблизу Глибокого, та що тривають важкі бої в міських районах у Вовчанську .

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські атаки біля Глибокого та Липців, поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська 8 липня.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники 8 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але жодного підтвердженого просування не було.

Російські блогери стверджували, що нещодавні російські удари по українських переправах через річку Оскіл біля Куп'янська нібито змусили українські війська стягнути частину своїх сил на західний (правий) берег річки Оскіл.

Війська РФ нещодавно завдали кількох ударів по мостах через річку Оскіл, ймовірно, намагаючись зробити українську присутність на лівому березі більш неспроможною, йдеться у звіті ISW.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ начебто просунулися до 800 метрів біля Піщаного.

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські атаки поблизу Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Берестового, Стельмахівки, Макіївки, Греківки, Невського, Тернів, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 8 липня продовжили атаки на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої тривали біля Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Роздолівки та Веселого 7 і 8 липня.

Сили оборони України нещодавно просунулися у Часовому Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону "Канал".

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ, можливо, перетнули канал Сіверський Донець-Донбас у невизначеному районі в напрямку Часового Яру, але в ISW не спостерігали візуальних доказів цього, й інші блогери про це не розповідали.

Бої тривали в мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру, поблизу Богданівки, Калинівки та Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та біля Білої Гори 7 і 8 липня.

Російські окупанти 8 липня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ нібито просунулися на 100 метрів у південній частині Нью-Йорка та зайняли приблизно 30% населеного пункту.

"Наразі ISW оцінює, що російські війська просунулися до 16 відсотків адміністративних кордонів Нью-Йорка", - йдеться у звіті аналітиків.

Бої тривали під самим Торецьком, поблизу Північного та Нью-Йорка.

Війська РФ 8 липня продовжували наступальні дії на Авдіївському напрямку, але - без підтверджених змін лінії фронту.

Російські блогери стверджували, що путінські війська начебто просунулися на 200 метрів між Новокалиновим і Новобахмутівкою, на 200 метрів на Прогрес, на 400 метрів на південь від Восходу, та на 200 метрів у бік Новоселівки Першої від Новопокровського.

Між тим в ISW не виявили візуальних доказів жодної з цих заяв.

Також тривали бої біля Воздвиженки, Лозуватського, Тимофіївки, Євгенівки та Яснобродівки, а також коло Уманського і Карлівки 7 і 8 липня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що загарбники просунулися на захід від Солодкого.

Бої тривали поблизу Красногорівки та біля Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки 7 і 8 липня.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України 8 липня повідомили, що ЗСУ 8 липня завдали ударів по двох військових об'єктах в окупованій частині Донецької області, зокрема по базі матеріально-технічного забезпечення з танковою технікою та боєприпасами в Дебальцевому та станції РЕБ у Новолуганському.

7 та 8 липня тривали позиційні бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Макарівки, Урожайного та Старомайорського.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися в західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська здійснили незначне додаткове просування в тому ж районі на північний захід від Вербового.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Малої Токмачки 7 та 8 липня.

Позиційні бої також тривали 8 липня на лівобережній частині Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок та островів у дельті річки Дніпро.

В Міноборони РФ 8 липня заявили, що російські ракети "Іскандер" у невстановлену дату нібито знищили 3 українські пускові установки Himars поблизу Клапаї у Херсонській області.

В оборонному відомстві країни-агресора також розповіли, що українські війська 23 червня завдали удару ATACMS по окупованому Севастополю з цих пускових установок HIMARS у Клапаї.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у звіті Генерального штабу ЗСУ ввечері 8 липня повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність ворожих атак.

Крім того, у Генштабі зазначили, що російські окупанти намагаються використати підтримку з повітря та перевагу в живій силі.

Додамо, днями в ЗСУ розповіли, яка ситуація у Часовому Яру після виходу українських підрозділів з району "Канал".