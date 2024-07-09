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Россияне потеряли на войне еще более 1200 захватчиков: обновленные данные Генштаба

Фото: Россия потеряла на войне в Украине более 553 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 8 на 9 июля, составили 1220 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 553 410 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 19 боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 553 410 (+1220) человек ликвидировано;    
  • танков - 8178 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15 704 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 15 015 (+49) ед.;
  • РСЗО - 1115 ед.;
  • средства ПВО - 880 ед.;
  • самолетов - 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 922 (+29) ед;
  • крылатых ракет - 2389 (+36) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 212 (+62) ед.;
  • специальной техники - 2516 (+13) ед.

Напомним, по данным ISW, Силы обороны восстановили позиции в городе Часов Яр в Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что россияне пытаются использовать для штурмов поддержку с воздуха и преимущество в живой силе.

Прошлой ночью агрессор обстрелял Днепр. В городе были слышны взрывы.

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Война России против Украины