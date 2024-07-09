Россияне потеряли на войне еще более 1200 захватчиков: обновленные данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, Силы обороны восстановили позиции в городе Часов Яр в Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что россияне пытаются использовать для штурмов поддержку с воздуха и преимущество в живой силе.

Прошлой ночью агрессор обстрелял Днепр. В городе были слышны взрывы.

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