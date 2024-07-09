Росіяни втратили на війні ще понад 1200 загарбників: оновлені дані Генштабу
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 8 на 9 липня, становили 1220 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 553 410 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 19 бойових броньованих машин і 49 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 553 410 (+1220) осіб ліквідовано;
- танків - 8178 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 15 704 (+19) од.;
- артилерійських систем - 15 015 (+49) од.;
- РСЗВ - 1115 од.;
- засоби ППО - 880 од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 922 (+29) од.;
- крилатих ракет - 2389 (+36) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 212 (+62) од.;
- спеціальної техніки - 2516 (+13) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції в місті Часів Яр у Донецькій області.
У Генштабі повідомили, що росіяни намагаються використовувати для штурмів підтримку з повітря і перевагу в живій силі.
Минулої ночі агресор обстріляв Дніпро. У місті було чути вибухи.
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