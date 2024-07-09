Россияне потеряли на войне еще более 1200 захватчиков: обновленные данные Генштаба

Потери России в войне в Украине за сутки с 8 на 9 июля, составили 1220 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 553 410 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 19 боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, Силы обороны восстановили позиции в городе Часов Яр в Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что россияне пытаются использовать для штурмов поддержку с воздуха и преимущество в живой силе.

Прошлой ночью агрессор обстрелял Днепр. В городе были слышны взрывы.

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