Росіяни втратили одразу два літаки: Коваленко назвав моделі

Втрати армії РФ

Нагадаємо, сьогодні СБУ показали кадри, як українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті цих ударів було знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало окупантам збитків на понад 1 млрд доларів, а також послабило удари ворога по Україні.

Зокрема, під вогневим ураженням опинилася 5 військових аеродромів в Росії, які використовувалося для базування авіації.

Серед знищеної та пошкодженої техніки: 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також 3 гелікоптери - Мі-28, Мі-26 та Мі-8.

Також ми писали, що станом на 1 липня 2025 року британська розвідка підбила втрати російської авіації за час повномасштабної війни. Розвідники нарахували, що ворог втратив мінімум 135 військових літаків, з яких понад 30 - це винищувачі-бомбардувальники Су-34.