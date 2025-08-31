Росіяни втратили за добу понад 800 солдат, багато крилатих ракет та автотехніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Зазначимо, що згідно з останніми даними Генштабу, станом на вечір 30 серпня, найактивніші бої відбуваються на двох напрямках - Покровському та Лиманському: 38 та 24 бойових зіткнень відповідно.

Недавно, 29 серпня, президент Володимир Зеленський розповів більш детально про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, там накопичилося понад 100 тисяч російських солдатів. Також небезпечно і на Запорізькому напрямку.

Зазначимо, що вже декілька днів поспіль армія ворога втрачає понад 800 осіб за добу, а з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян перевищують вже 1 млн військових.