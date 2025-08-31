RU

Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб

Фото: ВСУ также активно уничтожают артиллерию врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Российские оккупанты за последние сутки, с 30 на 31 августа, потеряли еще 810 военных. Также ВСУ уничтожили почти 40 крылатых ракет и 83 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 082 140 (+810) чел;
  • танков - 11 151 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 212 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 32 199 (+27) ед;
  • РСЗО - 1476 ед;
  • средства ПВО - 1213 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 55 062 (+371);
  • крылатые ракеты - 3664 (+38) ед;
  • корабли / катера - 28 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 305 (+83) ед;
  • специальная техника - 3952.

Ситуация на фронте

Отметим, что согласно последним данным Генштаба, по состоянию на вечер 30 августа, самые активные бои происходят на двух направлениях - Покровском и Лиманском: 38 и 24 боевых столкновений соответственно.

Недавно, 29 августа, президент Владимир Зеленский рассказал более подробно о ситуации на Покровском направлении. По его словам, там скопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

Отметим, что уже несколько дней подряд армия врага теряет более 800 человек в сутки, а с начала полномасштабного вторжения потери россиян превышают уже 1 млн военных.

