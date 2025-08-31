Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Отметим, что согласно последним данным Генштаба, по состоянию на вечер 30 августа, самые активные бои происходят на двух направлениях - Покровском и Лиманском: 38 и 24 боевых столкновений соответственно.

Недавно, 29 августа, президент Владимир Зеленский рассказал более подробно о ситуации на Покровском направлении. По его словам, там скопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

Отметим, что уже несколько дней подряд армия врага теряет более 800 человек в сутки, а с начала полномасштабного вторжения потери россиян превышают уже 1 млн военных.