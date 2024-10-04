РФ не здатна на масштабний наступ, але загроза просування лишається, - ISW
Російське військове командування кілька місяців готувало наступальну операцію влітку 2024 року і накопичило оперативні резерви та ресурси для її реалізації. Однак за останні місяці виснажливих бойових дій, ці ресурси суттєво скоротилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що у травні 2024 року російські війська мали на меті створити нове оперативне угруповання військ із незадіяними оперативними резервами чисельністю до 70 тисяч осіб. Це угруповання мало виконувати наступальну операцію на півночі Харківської області, а також створити оперативні резерви для наступу Центрального угруповання військ на Покровськ влітку цього року.
Однак російські війська, ймовірно, витратили значну частину цих резервів на наступальну операцію на півночі Харківської області, що зайшла в глухий кут, посилення темпів наступу на Покровському напрямку та в західній частині Донецької області, а також на відповідь на українське вторгнення в Курську область.
Аналітики ISW зазначають, що росіяни також продовжують зазнавати втрат важкої бронетехніки під час великих невдалих механізованих штурмів по всій лінії фронту, особливо в західній частині Донецької області. Війська РФ, імовірно, накопичили велику кількість техніки для таких механізованих штурмів. Однак значні середньо- та довгострокові обмеження російських запасів бронетехніки, стануть більш відчутними зі зростанням втрат і можуть змусити російське військове командування переосмислити вигоду від продовження такої інтенсивної механізованої активності в Україні.
У звіті також зазначається, що продовження значних втрат російських військ у Донецькій області та подальша передислокація російських військ до Курської області, послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході та сході України. Хоча аналітики Інституту вважають, що скоріш за все, російські війська будуть продовжувати знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, ніж робитимуть це рівномірно вздовж усієї лінії фронту
"Нинішня російська наступальна операція влітку 2024 року, ймовірно, досягне кульмінації у найближчі тижні й місяці. Однак російські війська, тим не менше, можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить ЗСУ накопичити живу силу і ресурси, необхідні для оскарження ініціативи на всьому театрі воєнних дій", - ідеться у звіті ISW.
Ключові висновки
- Російські наступальні зусилля на сході України, які розпочалися восени 2023 року, продовжують давати поступові тактичні переваги Кремлю на певних ділянках фронту, але значних операційних досягнень, ймовірно, не буде.
- Українські війська ведуть ефективну глибинну оборону вздовж лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно поступаючись територією, але не дозволяючи окупантам досягати більш швидких успіхів на полі бою.
- Українські сили справді стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які дають російським силам можливість досягти тактично значущих успіхів.
- Однак російські сили не мають достатньої живої сили та матеріальних засобів, щоб продовжувати посилені наступальні дії нескінченно довго, і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації в найближчі місяці, якщо не тижні, як раніше оцінювали українські офіційні особи та експерти ISW.
- Російські війська нещодавно досягли значних тактичних успіхів, але не продемонстрували спроможності захопити важливі з оперативної точки зору об’єкти.
- Російське військове командування продовжує віддавати перевагу наступальним операціям на пріоритетних ділянках лінії фронту над довгостроковим плануванням кампанії на театрі воєнних дій в Україні, але українське вторгнення в Курську область, схоже, значно ускладнило розвиток оперативних резервів Росії.
- Схоже, що російський диктатор Володимир Путін використовує програму підтримки ветеранів "Час героїв" для мілітаризації регіональних і місцевих державних адміністрацій і подальшого зміцнення провоєнної ідеології в російській державі та суспільстві.
- У РФ влада продовжує арештовувати посадовців за звинуваченнями у безгосподарності та корупції в Міністерстві оборони.
- Як повідомляється, у проти 3 жовтня було завдано ударів по складу боєприпасів поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія у Сирії.
- Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.
- Російська влада продовжує націоналізацію російських підприємств на користь федерального уряду.
Ситуація на фронті
Днями російські військові захопили місто Вугледар у Донецькій області. Оточення українських сил не відбулося, серйозних втрат серед ЗСУ не зафіксовано. Сили оборони відійшли для збереження особового складу і техніки.
За даними ISW, захоплення агресором Вугледару, кардинально не змінить подальший процес наступальних операцій у Донецькій області.
Натомість росіяни надалі просуваються у Донецькій та Луганській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.