РФ не здатна на масштабний наступ, але загроза просування лишається, - ISW

Російське військове командування кілька місяців готувало наступальну операцію влітку 2024 року і накопичило оперативні резерви та ресурси для її реалізації. Однак за останні місяці виснажливих бойових дій, ці ресурси суттєво скоротилися.

Зазначається, що у травні 2024 року російські війська мали на меті створити нове оперативне угруповання військ із незадіяними оперативними резервами чисельністю до 70 тисяч осіб. Це угруповання мало виконувати наступальну операцію на півночі Харківської області, а також створити оперативні резерви для наступу Центрального угруповання військ на Покровськ влітку цього року.

Однак російські війська, ймовірно, витратили значну частину цих резервів на наступальну операцію на півночі Харківської області, що зайшла в глухий кут, посилення темпів наступу на Покровському напрямку та в західній частині Донецької області, а також на відповідь на українське вторгнення в Курську область.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни також продовжують зазнавати втрат важкої бронетехніки під час великих невдалих механізованих штурмів по всій лінії фронту, особливо в західній частині Донецької області. Війська РФ, імовірно, накопичили велику кількість техніки для таких механізованих штурмів. Однак значні середньо- та довгострокові обмеження російських запасів бронетехніки, стануть більш відчутними зі зростанням втрат і можуть змусити російське військове командування переосмислити вигоду від продовження такої інтенсивної механізованої активності в Україні.

У звіті також зазначається, що продовження значних втрат російських військ у Донецькій області та подальша передислокація російських військ до Курської області, послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході та сході України. Хоча аналітики Інституту вважають, що скоріш за все, російські війська будуть продовжувати знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, ніж робитимуть це рівномірно вздовж усієї лінії фронту

"Нинішня російська наступальна операція влітку 2024 року, ймовірно, досягне кульмінації у найближчі тижні й місяці. Однак російські війська, тим не менше, можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить ЗСУ накопичити живу силу і ресурси, необхідні для оскарження ініціативи на всьому театрі воєнних дій", - ідеться у звіті ISW.

Ключові висновки