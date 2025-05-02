Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні удари росіян і атака на Крим

Ввечері 1 травня російські терористи масштабно атакували ударними дронами Запоріжжя.

За останніми даними, внаслідок удару постраждали близько 30 людей. Безпілотники пошкодили інфраструктуру, житловий будинок і будівлю університету.

Тим часом вночі ударні БпЛА масово атакували військову інфраструктуру росіян у Криму. В низці населених пунктів було чутно роботу ППО, лунали вибухи та виникли пожежі.

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