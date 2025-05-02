Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб

Воздушные удары россиян и атака на Крым

Вечером 1 мая российские террористы масштабно атаковали ударными дронами Запорожье.

По последним данным, в результате удара пострадали около 30 человек. Беспилотники повредили инфраструктуру, жилой дом и здание университета.

Между тем ночью ударные БпЛА массово атаковали военную инфраструктуру россиян в Крыму. В ряде населенных пунктов было слышно работу ПВО, гремели взрывы и возникли пожары.

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