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Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: російські загарбники втратили багато техніки за останню добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 22 на 23 травня, армія Росії втратила на фронті 1050 солдатів і 187 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 978 700 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 841 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 575 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 28 165 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1390 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 945 (+148) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 407 (+139) од.;
  • спеціальної техніки - 3895 од.

Повітряні атаки РФ

В ніч на 23 травня росіяни запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Атака безпілотниками досі триває, у повітрі країни кілька десятків ворожих цілей.

В ніч на четвер, 22 травня, загарбники атакували чотири області України 128 дронами і балістикою.

У четвер вдень росіяни також вдарили балістичними ракетами по місту Кропивницький.

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Атака дронів