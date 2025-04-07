На фронті відбулося 120 боїв. Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

На фронті станом на вечір 7 квітня відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог атакує на Покровському напрямку, де здійснив 42 штурмові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку цієї доби російські загарбники завдали 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник провів три штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив три спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Григорівки, одна атака триває досі.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

Противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них - безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БПЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БПЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наразі проводить дві атаки в напрямку населеного пункту Шевченко.

Сьогодні українські оборонці відбивали п’ять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські воїни відбили 17 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.