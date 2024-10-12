Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони просунулися на південний схід від Покровська, а росіяни посилили тиск на ЗСУ в Курській області.

Вночі загарбники обстріляли з авіації Запоріжжя. Є поранені та масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Тим часом у місті Курчатов Курської області РФ вночі пролунав потужний вибух через роботу ППО по безпілотнику.

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