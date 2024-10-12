ЗСУ мали успіх під Покровськом, а війська РФ тиснуть у Курській області: карти ISW

Війська РФ активізували зусилля з витіснення українських сил з Курської області, та просунулися у регіоні. Разом з тим воїни ЗСУ мали успіх під Покровськом.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 12 жовтня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ активізували свої триваючі зусилля з витіснення ЗСУ з Курської області приблизно ввечері 10 жовтня, та просунулися далі вглиб головного "українського плацдарму".

Повідомляється, що ввечері 10 жовтня російські війська одночасно посилили контратаки в Глушківському районі, на лівому фланзі головного "українського плацдарму" в Коренівському районі та на правому фланзі основного "українського плацдарму" у Суджанському районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що війська РФ просунулися в центральній частині Крем’яного та до північної околиці Зеленого Путі, та охопили позиції ЗСУ позиції поблизу Любимівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Ольговку і Нижній Клин, просунулися на околиці Толстого Лугу і Новоіванівки та начебто прорвали українську оборону поблизу Любимівка.

Між тим експерти ISW ще не мають підтвердження того, що російські війська відбили будь-які населені пункти, йдеться у звіті.

Також російські блогери стверджували, що війська РФ охопили українські сили в Любимівці та Толстому Лузі, хоча деякі "воєнкори" розповідали, що путінські війська оточили до двох українських батальйонів у Коренівському районі.

Між тим ексепрти ISW не знайшли підтвердження того, що російські сили оточили якісь українські підрозділи в Курській області.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ у Суджанському районі начебто прорвали оборону ЗСУ біля Мартинівки та Михайлівки просунулися на 2 км на північ від Малої Локні та охоплюють позиції ЗСУ поблизу Плехового.

Разом з тим в ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень просування росіян у Суджанському районі з початку інтенсивних контратак росіян у цьому районі ввечері 10 жовтня.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ нібито витіснили українські сили з більшої частини Глушківського району 10 і 11 жовтня, хоча в ISW ще не спостерігалипідтвердження цих передбачуваних російських просувань.

Також російські блогери стверджували, що війська РФ відтіснили сили ЗСУ від Веселого, просунулися в район Медвеже і наблизилися до міжнародного кордону з Сумською областю.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ зберігають лише обмежені позиції біля Краснооктябрьского і на околицях Нового Путі (як на південь від Глушкового, так і безпосередньо на кордоні з Сумською областю), та оголосили український наступ у Глушківському районі начебто провалом.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російськіокупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого 10 і 11 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ 11 жовтня повідомили, що нещодавно на Харківському напрямку українські війська збили російський вертоліт Мі-8.

Операція №2 - Луганська область

11 жовтня російські загарбники продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без просування.

Російські джерела стверджували, що путінські війська нібито захопили Андріївку (на захід від Сватового) і просунулися до Кислівки (на південний схід від Куп’янська) та Невського (на північний захід від Кремінної).

Також російське джерело ISW розповідало, що війська РФ наступали на північний захід від Кремінної в районі Новосадового, проте аналітики Інституту війни не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські окупанти продовжували наступи в районі Синьківки, біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Стельмахівки, Піщаного, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Площанки, Дружелюбівки, Торського та в районі Серебрянського лісництва 10 і 11 жовтня.

Операція №3 - Донецька область

10 і 11 жовтня війська РФ продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але підтверджених змін лінії фронту не було.

11 жовтня російські окупанти наступали у районі Часового Яру, однак тут також без змін лінії фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти наступали в районі Калинівки та Оріхово-Василівки, біля самого Часового Яру, коло Іванівського та у напрямку Стопочок 10 і 11 жовтня.

11 жовтня речник угруповання військ "Луганськ" ЗСУ Анастасія Бобовнікова заявила, що росіяни знизили темпи штурму біля Часового Яру, але перекидають у цей район підкріплення, що свідчить про те, що окупанти готуються посилити наступальний тиск у цьому районі.

Російські силовики заявили кремлівському інформаційному каналу ТАСС, що ЗСУ начебто відійшли з позицій на західній околиці Часового Яру, й про важкі бої в Жовтневому мікрорайоні (східна частина Часового Яру), де війська РФ намагаються перекрити українські наземні лінії зв'язку.

11 жовтня війська РФ продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, і українські офіційні особи визнали, що окупанти захопили приблизно половину Торецька, хоча в ISW не можуть підтвердити зміни лінії фронту.

Російські окупанти вели наступальні дії під Торецьком, біля Щербинівки та Нью-Йорка 10 і 11 жовтня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 1,5 км до породного відвалу торецької шахти на заході міста, на 500 метрів на північ від породного відвалу в північно-східній околиці Торецька та на 750 метрів на північ від Нью-Йорка, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Голова Торецької військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що окупанти контролюють 50-60% міста, і що намагаються швидко захопити населений пункт.

"Наявні візуальні докази підтверджують, що російські війська займають 38 відсотків Торецька, хоча російські війська, ймовірно, займають більше, ніж те, що ISW може підтвердити з відкритих джерел на даний момент", - йдеться у звіті аналітиків.

Бобовнікова заявила, що російські окупанти просунулися в районі вулиці Центральної в районі Торецька, та зазнають значних втрат на Торецькому напрямку, але поповнюють особовий склад на передових позиціях.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, показують, як ЗСУ зачистили позиції росіян у лісистій місцевості на північ від Новогродівки (на південний схід від Покровська), що вказує на те, що окупанти просунулися в цьому районі раніше, але ЗСУ нещодавно витіснили ворога з цього району, пише ISW.

Додаткові геолокаційні кадри від 10 жовтня показують, що війська РФ нещодавно просунулися до бетонного заводу на схід від Селидового.

Російські блогери стверджували, що путінські війська закріпилися біля залізниці біля Цукуриного (на південний схід від Покровська та на південь від Селидового) та у східній частині Лисівки (на південний схід від Покровська та на захід від Новогродівки).

Російське джерело ISW стверджує, що путінські війська наближаються до дороги C050951 Селидове - Новодмитрівка, і вже заблокували 2 з 5 доріг із Селидового.

10 і 11 жовтня війська РФ вели наступальні операції в районах Миролюбівки, Мирнограда, Промінь, Калинове, Лисівки, Селидового, Крутого Яру, Цукуриного і Новоселидівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, показують, що окупанти просунулися до західної частини Острівського під час механізованого штурму розміром у роту.

Російські джерела ISW, включно з Міноборони РФ, 11 жовтня заявили, що війська РФ начебто повністю захопили Острівське та знаходяться приблизно в кілометрі від Курахового, хоча експерти Інституту вивчення війни не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

10 і 11 жовтня війська РФ також наступали в районі Георгіївки та Максимільянівки.

Командир української бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, заявив, що ворог активізував механізовані штурми в цьому районі за останній місяць, а в ISW спостерігали "відносно високі темпи механізованих штурмів Росії на заході Донецької області з кінця липня 2024 року".

За словами командира бригади ЗСУ, росіяни зазвичай проводять механізовані штурми колонами, що складаються з певної комбінації танків, МТ-ЛБ і бронетранспортерів (БТР), і що російські механізовані штурми продовжують призводити до великих втрат бронетехніки

Також український командир розповів, що війська РФ мають потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Курахівському напрямку, та розгортають системи РЕБ із застосуванням бронетехніки в середині механізованої колони.

Російські окупанти 11 жовтня продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

10 і 11 жовтня війська РФ наступали в районі Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Богоявленки та Золотої Ниви.

11 жовтня російські загарбники здійснили наземні атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя, Новодарівки, Левадного та Ольгівського.

"Південна вісь"

Війська РФ 11 жовтня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, в тому числі поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але просування не мали.

Російський "воєнкор" заявив, що 10 жовтня ЗСУ начебто провели невдалу контратаку поблизу Кам'янського.

11 жовтня російські окупанти продовжили наступати на Херсонському напрямку, але лінія фронту не змінилася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 жовтня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що більша кількість боїв (32) фіксувалася на Курахівському напрямку, де ворог за підтримки авіації намагався просунутися в районах низки населених пунктів.