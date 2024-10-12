Окупанти вночі завдали ударів по Запоріжжю, є влучання і поранені (фото наслідків)

Російські окупанти цієї ночі, 12 жовтня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу у місті були поранені три людини, фіксуються влучання по цівільній інфраструктурі та підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова .

За словами чиновника, при нічній атаці по Запоріжжю ворог поцілив по приватних житлових будинках, та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста.

"Попередньо трьох людей поранено", - розповів він у своєму Telegram вже вранці.

Начальник ОВА додав, що медики надали постраждалим необхідну допомогу.

У ДСНС опублікували фото наслідків російських авіаударів по Запоріжжю. Як розповіли надзвичайники, 12 жовтня в результаті атаки у місті травмовано 1 людину, й був повністю зруйнований приватний будинок.

"Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, надзвичайники розповіли, що було ліквідоване загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 "квадратів". І були пошкоджені фасади та скління будинків внаслідок авіаударів.

Для ліквідації наслідків залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, додали у ДСНС.

Оновлено о 07.05

Трохи пізніше надзвичайники додали, що у Запоріжжі, за оновленими даними, троє постраждалих, й серед них - 12-річна дівчинка.

Нічний обстріл Запоріжжя

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пук російськими загарбниками керованих авіабомб (КАБ) на цей регіон, й зокрема на обласний центр.

Між тим у Повітряних силах інформували про загрозу авіаударів ворога по Запорізькій області кілька разів протягом ночі і до ранку.

Нагадаємо також, раніше, 7 жовтня, у Запоріжжі в результаті ворожого авіаудару були пошкоджені об'єкти інфраструктури, й отримали поранення 3 працівників цих об'єктів.