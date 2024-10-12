У Курській області кажуть про атаку дронів і потужний вибух у Курчатові

У Курській області (РФ) у ніч проти 12 жовтня працювала протиповітряна оборона через фіксацію безпілотників. У місті Курчатов пролунав сильний вибух на тлі повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смірнова та місцеві пабліки.

Російський чиновник заявляв про загрозу атак із застосуванням безпілотників у регіоні після опівночі за місцевим часом.

За його словами, сили та засоби ППО були "приведені в готовність для відбиття можливої ​​атаки".

Зазначимо, перед цим в курських Telegram-каналах писали про звуки вибухів, попередньо через роботу ППО у Курському районі та області

А вже вночі в мережі розповіли, що у місті Курчатов прогримів потужний вибух. Також в інтернеті було оприлюднене відео, зняте камерою спостереження. На кадрах можна побачити яскравий спалах у нічному небі та почути сильний вибух.

Також у місцевому Telegram-каналі висловлюється припущення, що це може бути пов'язаним з роботою ППО по безпілотнику або безпілотниках.

Вибухи у Курчатові

Зазначимо, в Росії вже не вперше заявляють про вибухи у Курчатові через атаки дронів. При цьому кремлівська пропаганда поширює фейки та різноманітні "вкиди" про начебто намір українських військ, які проводять операцію в Курській області, або взяти під контроль місцеву атомну електростанцію, що розташована у Курчатові, або завдати по неї ударів.

Так, один з таких випадків ворожої дезінформації мав місце 3 жовтня, коли російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".

Однак такі заяви не відповідають дійсності. Раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Додамо, представник ЦПД також звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікували відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".