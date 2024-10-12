Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ

За останню добу з 11 на 12 жовтня, росіяни втратили на фронті 1290 солдатів, 59 артилерійських систем і 115 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони просунулися на південний схід від Покровська, а росіяни посилили тиск на ЗСУ в Курській області.

Вночі загарбники обстріляли з авіації Запоріжжя. Є поранені та масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Тим часом у місті Курчатов Курської області РФ вночі пролунав потужний вибух через роботу ППО по безпілотнику.

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