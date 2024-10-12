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Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ

Субота 12 жовтня 2024 07:49
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Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 11 на 12 жовтня, росіяни втратили на фронті 1290 солдатів, 59 артилерійських систем і 115 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 667 630 (+1290) осіб ліквідовано;
  • танків - 8962 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 827 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 19 381 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1230 (+1) од.;
  • засоби ППО - 976 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 947 (+110) од.;
  • крилатих ракет - 2619 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 513 (+115) од.;
  • спеціальної техніки - 3434 (+38) од.

Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони просунулися на південний схід від Покровська, а росіяни посилили тиск на ЗСУ в Курській області.

Вночі загарбники обстріляли з авіації Запоріжжя. Є поранені та масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Тим часом у місті Курчатов Курської області РФ вночі пролунав потужний вибух через роботу ППО по безпілотнику.

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