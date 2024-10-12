Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів і понад 100 БпЛА, - ЗСУ
Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість безпілотників (Getty Images)
За останню добу з 11 на 12 жовтня, росіяни втратили на фронті 1290 солдатів, 59 артилерійських систем і 115 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 667 630 (+1290) осіб ліквідовано;
- танків - 8962 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 17 827 (+27) од.;
- артилерійських систем - 19 381 (+59) од.;
- РСЗВ - 1230 (+1) од.;
- засоби ППО - 976 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 947 (+110) од.;
- крилатих ракет - 2619 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 513 (+115) од.;
- спеціальної техніки - 3434 (+38) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, Сили оборони просунулися на південний схід від Покровська, а росіяни посилили тиск на ЗСУ в Курській області.
Вночі загарбники обстріляли з авіації Запоріжжя. Є поранені та масштабні руйнування цивільної інфраструктури.
Тим часом у місті Курчатов Курської області РФ вночі пролунав потужний вибух через роботу ППО по безпілотнику.
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