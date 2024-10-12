Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и более 100 БпЛА, - ВСУ

За последние сутки с 11 на 12 октября, россияне потеряли на фронте 1290 солдат, 59 артиллерийских систем и 115 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны продвинулись на юго-восток от Покровска, а россияне усилили давление на ВСУ в Курской области.

Ночью захватчики обстреляли из авиации Запорожье. Есть раненые и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Тем временем в городе Курчатов Курской области РФ ночью прогремел мощный взрыв из-за работы ПВО по беспилотнику.

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