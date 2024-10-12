Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и более 100 БпЛА, - ВСУ
Фото: россияне потеряли за сутки рекордное число беспилотников (Getty Images)
За последние сутки с 11 на 12 октября, россияне потеряли на фронте 1290 солдат, 59 артиллерийских систем и 115 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 667 630 (+1290) человек ликвидировано;
- танков - 8962 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 17 827 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 19 381 (+59) ед;
- РСЗО - 1230 (+1) ед;
- средства ПВО - 976 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 947 (+110) ед;
- крылатых ракет - 2619 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 513 (+115) ед;
- специальной техники - 3434 (+38) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, Силы обороны продвинулись на юго-восток от Покровска, а россияне усилили давление на ВСУ в Курской области.
Ночью захватчики обстреляли из авиации Запорожье. Есть раненые и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.
Тем временем в городе Курчатов Курской области РФ ночью прогремел мощный взрыв из-за работы ПВО по беспилотнику.
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