Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу

За останню добу з 20 на 21 квітня, армія Росії втратила на фронті 670 солдатів і 2 танка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
Вночі Росія припинила оголошене в суботу перемир'я й атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед".
Також армія РФ вдарила ракетами по південних областях, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.
Крім того, в Києві пролунали вибухи на тлі атаки ударних БпЛА.
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