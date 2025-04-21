Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу

Обстріл Росії

Вночі Росія припинила оголошене в суботу перемир'я й атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед".

Також армія РФ вдарила ракетами по південних областях, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.

Крім того, в Києві пролунали вибухи на тлі атаки ударних БпЛА.

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