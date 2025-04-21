"Перемир'я" все: у Києві було чути перші звуки вибухів на тлі атаки дронів

У Києві зранку, 21 квітня, було чути перші звуки вибухів після закінчення "великоднього перемир'я". Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перші звуки вибухів у столиці було чути приблизно о 04:49. Перед цим військові попереджали, що безпілотники летять на Київ з північного сходу. Також інформацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 04:41.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.