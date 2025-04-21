"Перемир'я" все: у Києві було чути перші звуки вибухів на тлі атаки дронів
У Києві зранку, 21 квітня, було чути перші звуки вибухів після закінчення "великоднього перемир'я". Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал Повітряних сил ЗСУ.
Перші звуки вибухів у столиці було чути приблизно о 04:49. Перед цим військові попереджали, що безпілотники летять на Київ з північного сходу. Також інформацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 04:41.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
"Перемир'я" в повітрі
Нагадаємо, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Глава Кремля повідомив того дня, що наказав зупинити абсолютно всі бойові дії.
Якщо з урахуванням фронту ситуація змінилася незначно, то в повітрі справді було припинення вогню. Під час так званого "перемир'я", з пізнього вечора суботи впродовж усієї неділі - у жодній області України не було повітряної тривоги.
У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити тишу в повітрі, а до цього неодноразово пропонував повне перемир'я. Однак відповіді Москви так і не було. У результаті український лідер написав цієї ночі, що Україна відповідатиме дзеркально: тишею на тишу, ударом на удар.
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