Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Опівночі завершилося великоднє "перемир'я" і російські терористи масово запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Перші безпілотники були помічені над Україною близько 03:00.

Станом на 04:00, ворожі БпЛА рухалися:

на сході Чернігівської області, курс - південно-західний у напрямку Київської та Полтавської областей;

в Сумській області, курс - південно-західний на Полтавську область;

у Харківській області, рухаються вбік Полтавької/Дніпропетровської областей;

в Дніпропетровській області, південніше Павлограда, курс - довільний;

нові групи у Запорізькій області, курс - північно-західний на Дніпропетровську область.

О 04:22 військові повідомили про рух російського дрона в районі міста Павлоград.

Також БпЛА рухався у напрямку Бориспіля з північного сходу.

Крім того, російські дрони рухалися з півночі та сходу в напрямку міста Дніпро.

О 04:31 повідомлялося про ворожий безпілотник над містом Запоріжжя.

О 04:40 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомляють про рух дронів на столицю з північного сходу.

О 05:13 військові повідомили про рух групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Зокрема, дрони рухаються на Одесу та Чорноморськ.

Також повідомляється про рух декількох груп ворожих БпЛА вбік м. Дніпро з південного сходу.

О 05:15 військові повідомили про рух ворожих дронів з півночі у напрямку м. Черкаси.

О 05:34 моніторингові канали повідомили про вибухи у Черкасах. В напрямку міста рухаются близько 10 ворожих БпЛА.

"Черкаси - залишайтесь в укриттях! Ще БпЛА на місто!", - написали Повітряні сили о 05:37.

Також моніторингові канали повідомляють про вибухи в Одеській області.

Станом на 05:06 карта повітряних тривог України виглядала так: