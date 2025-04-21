ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне потеряли за сутки 670 солдат и 10 артсистем: обновленные данные Генштаба

Понедельник 21 апреля 2025 08:04
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки 670 солдат и 10 артсистем: обновленные данные Генштаба Фото: россияне потеряли за сутки 30 беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 20 на 21 апреля, армия России потеряла на фронте 670 солдат и 2 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 941 770 (+670) человек ликвидировано;
  • танков - 10 679 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 273 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 26 659 (+10) ед;
  • РСЗО - 1368 ед;
  • средства ПВО - 1139 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 270 (+30) ед;
  • крылатых ракет - 3148 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 324 (+50) ед;
  • специальной техники - 3859 ед.

Россияне потеряли за сутки 670 солдат и 10 артсистем: обновленные данные Генштаба

Обстрел России

Ночью Россия прекратила объявленное в субботу перемирие и атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".

Также армия РФ ударила ракетами по южным областям, в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.

Кроме того, в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины