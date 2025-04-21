Россияне потеряли за сутки 670 солдат и 10 артсистем: обновленные данные Генштаба
Фото: россияне потеряли за сутки 30 беспилотников (Getty Images)
За последние сутки с 20 на 21 апреля, армия России потеряла на фронте 670 солдат и 2 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 941 770 (+670) человек ликвидировано;
- танков - 10 679 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 273 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 26 659 (+10) ед;
- РСЗО - 1368 ед;
- средства ПВО - 1139 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 270 (+30) ед;
- крылатых ракет - 3148 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 324 (+50) ед;
- специальной техники - 3859 ед.
Обстрел России
Ночью Россия прекратила объявленное в субботу перемирие и атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".
Также армия РФ ударила ракетами по южным областям, в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.
Кроме того, в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных БпЛА.
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