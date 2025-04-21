Россияне потеряли за сутки 670 солдат и 10 артсистем: обновленные данные Генштаба

За последние сутки с 20 на 21 апреля, армия России потеряла на фронте 670 солдат и 2 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:

Обстрел России

Ночью Россия прекратила объявленное в субботу перемирие и атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".

Также армия РФ ударила ракетами по южным областям, в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.

Кроме того, в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.