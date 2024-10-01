У Київській області відбивають атаку "Шахедів"
У Київській області цієї ночі, 1 жовтня, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були зафіксовані ударні безпілотники противника типу "Шахед".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Про бойову роботу з відбиття атаки дронів-камікадзе у Київській області стало відомо о 01.51.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.
Зазначимо, перед тим у командуванні Повітряних сил попереджали про можливість роботи ППО у Київській області через загрозу "Шахедів".
Також в КОВА закликали мешканців Київської області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні адміністрації
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що ввечері 30 вересня російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе, й "Шахеди" заходили у повітряний простір з північного напрямку.
Через загрозу атак безпілотників у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.
Також нагадаємо, через "Шахедну" атаку минулої ночі у Київській області були виявлені уламки збитих цілей у шести районах регіону.
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