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Россияне потеряли за сутки 1370 солдат и рекордное количество БпЛА, - ВСУ

Вторник 01 октября 2024 07:53
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Россияне потеряли за сутки 1370 солдат и рекордное количество БпЛА, - ВСУ Фото: армия РФ продолжает активно терять личный состав и технику на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, 33 артиллерийские системы и 44 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 654 430 (+1370) человек ликвидировано;
  • танков - 8883 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 547 (+44) ед;
  • артиллерийских систем - 18 855 (+33) ед;
  • РСЗО - 1204 ед;
  • средства ПВО - 963 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 322 (+98) ед;
  • крылатых ракет - 2613 (+3) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 621 (+73) ед;
  • специальной техники - 3314 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки 1370 солдат и рекордное количество БпЛА, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, россияне давят на позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.

В ночь на вторник, 1 октября, террористы снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Киевской области были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

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