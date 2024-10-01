Россияне потеряли за сутки 1370 солдат и рекордное количество БпЛА, - ВСУ
Фото: армия РФ продолжает активно терять личный состав и технику на фронте (Getty Images)
За последние сутки с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, 33 артиллерийские системы и 44 боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 654 430 (+1370) человек ликвидировано;
- танков - 8883 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 17 547 (+44) ед;
- артиллерийских систем - 18 855 (+33) ед;
- РСЗО - 1204 ед;
- средства ПВО - 963 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 322 (+98) ед;
- крылатых ракет - 2613 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 621 (+73) ед;
- специальной техники - 3314 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, россияне давят на позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.
В ночь на вторник, 1 октября, террористы снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".
В Киевской области были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
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