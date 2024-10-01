Россияне потеряли за сутки 1370 солдат и рекордное количество БпЛА, - ВСУ

За последние сутки с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, 33 артиллерийские системы и 44 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, россияне давят на позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.

В ночь на вторник, 1 октября, террористы снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Киевской области были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

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