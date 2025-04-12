ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують БпЛА

Одеса, Субота 12 квітня 2025 02:01
UA EN RU
В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують БпЛА Фото: російські "Шахеди" атакують місто Одеса (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі лунають вибухи на тлі атаки російських безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав мер.

Труханов повідомив, що дрони атакують Київський та Пересипський райони міста.

Оновлено 02:02

"Аркадія/Фонтан!", - написав Труханов о 02:00.

"В Одесі знову чути вибухи", - повідомили кореспонеденти видання "Суспільне".

Оновлено 02:07

В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Обстріли росіян

Російський агресор продовжує щодня і щоночі тероризувати населені пункти України крилатими і балістичними ракетами, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

З вечора п'ятниці, 11 квітня, терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ