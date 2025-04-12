В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують БпЛА
В Одесі лунають вибухи на тлі атаки російських безпілотників "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.
"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав мер.
Труханов повідомив, що дрони атакують Київський та Пересипський райони міста.
Оновлено 02:02
"Аркадія/Фонтан!", - написав Труханов о 02:00.
"В Одесі знову чути вибухи", - повідомили кореспонеденти видання "Суспільне".
Оновлено 02:07
В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.
Обстріли росіян
Російський агресор продовжує щодня і щоночі тероризувати населені пункти України крилатими і балістичними ракетами, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.
З вечора п'ятниці, 11 квітня, терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".
Минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.
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