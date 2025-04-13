Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 12 на 13 квітня, росіяни втратили на війні проти України понад 1200 солдатів і велику кількість артилерійських систем і безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
В ніч на 13 квітня росіяни знову запускали по Україні ударні дрони "Шахед.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни експериментують з тактикою обстрілів країни ударними безпілотниками.
Війська агресора також безуспішно намагаються знайти слабкі місця Сил оборони у Сумській області.
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