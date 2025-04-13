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Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб

Фото: за минулу добу армія РФ втратила рекордну кількість військової техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 квітня, росіяни втратили на війні проти України понад 1200 солдатів і велику кількість артилерійських систем і безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 932 670 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 603 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 088 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 26 163 (+71) од.;
  • РСЗВ - 1362 од.;
  • засоби ППО - 1128 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 425 (+147) од.;
  • крилатих ракет - 3145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 950 (+143) од.;
  • спеціальної техніки - 3799 (+1) од.

Ситуація на фронті

В ніч на 13 квітня росіяни знову запускали по Україні ударні дрони "Шахед.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни експериментують з тактикою обстрілів країни ударними безпілотниками.

Війська агресора також безуспішно намагаються знайти слабкі місця Сил оборони у Сумській області.

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Війна в Україні