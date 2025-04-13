Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

В ніч на 13 квітня росіяни знову запускали по Україні ударні дрони "Шахед.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни експериментують з тактикою обстрілів країни ударними безпілотниками.

Війська агресора також безуспішно намагаються знайти слабкі місця Сил оборони у Сумській області.

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