Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

В ночь на 13 апреля россияне снова запускали по Украине ударные дроны "Шахед.

По данным Института изучения войны (ISW), россияне экспериментируют с тактикой обстрелов страны ударными беспилотниками.

Войска агрессора также безуспешно пытаются найти слабые места Сил обороны в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.