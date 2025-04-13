Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 12 на 13 апреля, россияне потеряли на войне против Украины более 1200 солдат и большое количество артиллерийских систем и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.25 ориентировочно составили:
В ночь на 13 апреля россияне снова запускали по Украине ударные дроны "Шахед.
По данным Института изучения войны (ISW), россияне экспериментируют с тактикой обстрелов страны ударными беспилотниками.
Войска агрессора также безуспешно пытаются найти слабые места Сил обороны в Сумской области.
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