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У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Субота 12 квітня 2025 23:07
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони Фото: військові фіксують ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 22:59. Через декілька хвилин військові поінформували про загрозу застосування безпілотників.

"Місто Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні о 23:00.

Потім у Повітряних силах додал, що дрони летять і в напрямку Борисполя (Київська область).

Станом на 23:55 ворожі ударні безпілотники рухалися:

  • у Сумській області вбік Полтавської та Чернігівської областей;
  • на північному заході Полтавської області, курс - південно-західний;
  • у Київській області південніше Обухова, курс - північний;
  • на півночі Черкаської області, курс - західний.

Станом на 00:12 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня Росія випустила по Україні 88 дронів. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 56 БпЛА типу Shahed. Ще 24 безпілотники-імітатори були локально втрачені.

Унаслідок атаки постраждали Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.

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