Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ

Обстріли Росії

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько третьої ночі у Харкові пролунали вибухи.

Внаслідок атаки дронів, в одному з районів міста спалахнула пожежа на СТО, а також зазнали пошкоджень житлові будинки.

Крім того, в Куп'янському районі Харківської області внаслідок атаки дронів забрала життя однієї людини, ще одна людина поранена. У місці влучання виникла пожежа на складських приміщеннях.

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