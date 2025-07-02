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Росіяни атакували Харківську область: в Куп'янському районі жертви та пошкодження

Середа 02 липня 2025 04:28
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Росіяни атакували Харківську область: в Куп'янському районі жертви та пошкодження Фото: пожежі наразі ліквідовано (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 липня окупанти атакували дронами Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу були пожежі, є загиблий та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він уточнив, що під атакою ворога були два населені пункти: Борівське та Волоська Балаклія.

Зокрема, в селі Борівське внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

"Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 метрів квадратних", - йдеться у повідомленні.

Відомо про одну загиблу та одну поранену людину.

В селі Волоська Балаклія через обстріл РФ (попередньо, теж 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області - Харківський і Чугуївський.

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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